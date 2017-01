Des mesures de réduction de la vitesse peuvent être mises en œuvre, dans les zones concernées,en fonction des épisodes de pollution. Reportez vous à la couche "Zones de pollution" pour tout savoir. Un arrêté inter-préfectoral signé le 18 juillet 2014 permet par ailleurs d'interdire la circulation des poids-lourds en transit de plus de 7,5 tonnes les plus polluants (Euro 1,2,3) dans les vallées de l’Arve, de la Maurienne, de la Tarentaise et dans les zones urbaines des pays de Savoie lors de certains pics de pollution et dans la limite de 20 jours par an. Plus d'informations sur www.air-rhonealpes.fr et sur www.haute-savoie.gouv.fr

